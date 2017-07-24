İki kişiyi kurtardı kendisi boğuldu

İLÇEYE bağlı Yalıncak mevkisinde serinlemek için denize giren iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Gülertürk, suya girerek yoğun çabaları sonucu iki kişiyi kurtarsa da kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Afet ve Acil Durum ekiplerince sudan çıkartılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülertürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerden Hüseyin Sürgeç de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.