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İhracı istenen MHP'li vekilden açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Balıkesirli Milletvekili İsmail Ok, disipline sevk edilmesini şeref madalyası olarak gördüğünü ifade ederek, "Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz" dedi

İhracı istenen MHP'li vekilden açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Balıkesirli Milletvekili İsmail Ok, disipline sevk edilmesini şeref madalyası olarak gördüğünü ifade ederek, "Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz" dedi

13 Şubat 2017 Pazartesi 20:28
İhracı istenen MHP'li vekilden açıklama
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REFERANDUMDA parti olarak "evet" oyu kullanacaklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin muhalif isimlerini disipline sevk etti. Disipline sevk edilenlerden MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlarda isminin bu konularla gündeme gelmesinden üzüntü duyduğu ifade ederek, "Devleti yöneten en üst yetkililer bu tehditleri daha da arttıracak ve referandumla Türkiye'yi karşı karşıya bırakacaklar. Bu referandumda şahsım, daha önce de olduğu ve MHP'nin tüzüğünde de yazdığı gibi, vaat ettiğimiz demokratik parlamenter rejimin eksikliklerinin giderilip günçlendirilmesinden yana olduğumuzu ve aynı yerde durduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir halkının kendisini vekil tayin ettiğini söyleyen Ok, "MHP'nin tüzüğü ve halka 7 Haziran ile 1 Kasımda yaptığımız vaatlere rağmen Sayın Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz. Balıkesir'de ne söylüyorsak Ankara'da da onu söylüyoruz. Demokratik parlamenter rejimlerinin güçlendirilmesi lazım. Egemenliğin bir kişiye devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Hayır oylarının artması için çalışmaya devam edeceğim. Bundan dolayı da disipline sevk edilmem, ihraç edilmemem benim için şeref madalyasıdır" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiVekildenYusuf Halaçoğluİsmail OkSinan Oğan
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