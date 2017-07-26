İhale öncesi firmaya silahlı baskın: 1 ölü, 2 yaralı

YEŞİLYURT İlçesi İnönü Mahallesi'nde faliyet gösteren mutfak eşyaları satan firmaya bugün saat 13.00 sıralarında gelen 2 kişi, tabancalarla rasgele ateş etti. Bu sırada içeride çalışan Mehmet Yiğit başına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü. İçeride çalışan Mustafa.Y. ile Hakan S. ağır yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.Baskının, bir süre sonra yapılacak olan 2’nci Ordu mutfak malzemesi ihalesiyle ilgili olabileceği iddia edildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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