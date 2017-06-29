İddianame hazır! 244 kişi...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beytepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.
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