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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde Suriyelilerle ilgili gerginlik yaratılmaya çalışılıyor. Suriyeli misafirlerimizin suç işleme ve suça karışma verileri kamuoyuna yanlış yansıltılmaktadır. "denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde Suriyelilerle ilgili gerginlik yaratılmaya çalışılıyor. Suriyeli misafirlerimizin suç işleme ve suça karışma verileri kamuoyuna yanlış yansıltılmaktadır. "denildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. Suriyelilerin suça karışma oranının yüzde 1,32 olduğu belirtilen açıklamada, "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" denildi.  

İçişleri Bakanlığı: "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında  gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde  çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta,  misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta  taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline  getirilmeye çalışılmaktadır." 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 10:52
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıSuriyeli
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