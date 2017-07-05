İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. Suriyelilerin suça karışma oranının yüzde 1,32 olduğu belirtilen açıklamada, "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" denildi.

İçişleri Bakanlığı: "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta, misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır."