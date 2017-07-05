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İçişleri Bakanlığı sınavla 100 kaymakam adayı alacak! Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında boş bulunan 100 kaymakam adayı kadrosuna ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavla personel alınacak. Peki, kaymakamlık için başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı sınavla 100 kaymakam adayı alacak! Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında boş bulunan 100 kaymakam adayı kadrosuna ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavla personel alınacak. Peki, kaymakamlık için başvuru şartları neler?

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:58
İçişleri Bakanlığı sınavla 100 kaymakam adayı alacak! Başvuru şartları neler?
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İÇİŞLERİ Bakanlığı sınavla 100 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Adaylar başvuru şartlarını ve sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre adaylar kaymakamlık sınavı başvurularını 13-20 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak, sınav ücretini de yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Sınav, 9 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Adaylar saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi 40 soru için 100 dakika olacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar kaymakamlık sınavına başvurabilecek. Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.70 ve üzeri puan alan 400 aday mülakata katılacakSınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacak, yedek liste ilan edilmeyecek.

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