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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 66 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 66 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:49
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 66 terörist etkisiz hale getirildi...
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 17-24 Nisan tarihleri arasında bölücü terör örgütü, yabancı teröristler, FETÖ/PDY ve sol terör örgütleri ile mücadele kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 321 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 185 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristler ile mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 47 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 kişi gözaltına alındı.
Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 53’ü ölü olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan, 9 ilde 63 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. Tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 2 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 65 el bombası, 70’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 77 adet silah ele geçirildi.
“2 TON 900 KİLOGRAM ESRAR”
Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 72 ilde gerçekleştirilen 613 operasyonda; piyasa değeri 19 milyon 332 bin 624 TL olan 2 ton 900 kilogram esrar, 94 kilogram eroin, 5,6 kilogram kokain, 12 kilogram metamfetamin, 7,5 kilogram afyon sakızı, 1,7 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 45 bin 295 kök kenevir, 33 bin 654 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 627 bin 826 TL olan; 769 bin 510 adet kaçak sigara, 52 bin 447 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 918 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik olarak 17 ilde (İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Erzincan, Diyarbakır, Yalova, Bursa, Antalya, Eskişehir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adana, Uşak, Mardin) yapılan planlı uyuşturucu operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 401’i denizlerde olmak üzere 2 bin 124 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 60 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı66 Terörist
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