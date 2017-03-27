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İçişleri Bakanlığı: '57 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü, 1'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı: '57 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü, 1'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

27 Mart 2017 Pazartesi 11:49
İçişleri Bakanlığı: '57 terörist etkisiz hale getirildi'
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 311 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 551 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 42 kişi, FETÖ/PYD ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 210 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı.
Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü, 1'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıOperasyonTerörist
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