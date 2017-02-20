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İçişleri Bakanlığı: 268 operasyonda bin 67 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen 268 terör operasyonunda bin 67 kişi gözaltına alındığını 10 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 milyon lira değerinde uyuşturucu ve 9 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: 268 operasyonda bin 67 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen 268 terör operasyonunda bin 67 kişi gözaltına alındığını 10 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 milyon lira değerinde uyuşturucu ve 9 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:27
İçişleri Bakanlığı: 268 operasyonda bin 67 kişi gözaltına alındı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör operasyonlarının haftalık bilançosunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 268 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 1067 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 57 kişi tutuklanmıştır" denildi. 

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada "FETÖ kapsamında 501 kişi gözaltına alınmış bunlardan 63‘ü tutuklanmıştır. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 kişi gözaltına alınmıştır" denildi. 

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı: "3’ü ölü, 1’i yaralı, 5’i sağ yakalanan, 1’i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; Teröristler tarafından kullanılan 6 ilde (Tunceli-1, Bingöl-5, Hatay-1, Diyarbakır-5, Mardin 4, Batman 2) 18 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, tuzaklanan 31 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,104 kg plastik patlayıcı ve 2985 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,14 El Bombası,19’u ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar,1 Zagros, 1 Kanas, 13 Kaleşnikov, 2 M-16, 1 G-3) olmak üzere toplam 42 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 73 İLDE  573 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Piyasa değeri 22 milyon 279 bin 084 TL olan; 4 ton 717 kilo esrar,51 kilo eroin,1  kilo kokain,11 kilo afyon maddesi,
3 bin 73 adet uyuşturucu hap,5 kilo metamfetamin,1 kilo sentetik kannabinoid, 81 kilo uyuşturucu mammaddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca piyasa değeri 9 milyon 79 bin 257 TL olan; 1 milyon 266 bin 257 adet kaçak sigara,46 bin 920 litre akaryakıt ele geçirilmiştir.Bu operasyonlar kapsamında 852 kişi gözaltına alınmış, 105 kişi tutuklanmıştır" 

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
Bakanlık açıklamasında düzensiz göç ile ilgili de bilgi bverilerek " 74’ü denizlerde olmak üzere 2 bin 439 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 48 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştır." denildi. 

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