İçinden çıkanlar şoke etti!

KONYA ve Hatay Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Konya’da Suriye uyruklu bir şebekenin ’piston ihracatı’ adı altında uyuşturucu hapları yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine polis tarafından Konya’da merkezÿKaratay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde iki ayrı adreste bulunan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 havalı piston, 52 bin Captagon uyuşturucu hap, 1 tabanca, pistonların ambalajlanmasında kullanılan şerit makinesi, matkap ve terazi ele geçirildi.Şebeke üyelerinin satın aldıkları pistonların içindeki mekanizmaları genişleterek daha fazla uyuşturucu hap sığdırdıkları, hapları doldurduktan sonra da yeniden ambalajlayıp, yurt dışına sevkiyat yapmak için hazır hale getirdikleri belirlendi.Polis şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.