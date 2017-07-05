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İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın evlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın’ın Furkan Karabulut ile nikahı kıyıldı

İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın evlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın’ın Furkan Karabulut ile nikahı kıyıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:32
İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın evlendi
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CUMHURBAŞKANI Sözcüsü Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın, Hüseyin-Fatma Karabulut çiftinin oğlu Furkan Karabulut ile Ankara Marriott Hotel’de düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu üyeleri, yüksek yargı başkanları ve üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kıydığı nikahın şahitliğini Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu yaptı. Erdoğan’ın genç çiften 5 çocuk istediği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınRumeysa Kalın
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