Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.831
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4548
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Huzurevinde hüzünlü bayram

Bayramlıklarını giydiler ziyaretçilerini beklediler. Gözler kapıdan bir an olsun ayrılmadı. Yüzlerine gülümseten ise yakınlarından ziyade il protokolü oldu

Huzurevinde hüzünlü bayram

Bayramlıklarını giydiler ziyaretçilerini beklediler. Gözler kapıdan bir an olsun ayrılmadı. Yüzlerine gülümseten ise yakınlarından ziyade il protokolü oldu

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:20
Huzurevinde hüzünlü bayram
banner404

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindekiler huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi. Yaşlılar ile sohbet eden il protokolü onlarla sohbet ederek sıkıntıları dinledi.
Bayram dolayısıyla ziyaretçilerini beklediklerini söyleyen huzurevi sakinleri eski bayramları çok özlediklerini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HuzureviBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı
Trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı
Savaştan kaçan küçük Hüseyin sağlığına kavuştu
Savaştan kaçan küçük Hüseyin sağlığına kavuştu
Bu sefer de Suriyeli aile küçük kızını otobüste unuttu
Bu sefer de Suriyeli aile küçük kızını otobüste unuttu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals