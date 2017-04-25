Huzur operasyonu

İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu 5 bin polis katıldı. Uygulama kapsamında 200 noktada durdurulan araçlar didik didik aranırken, işyerlerinde de arama gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüphelilerle uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor. Beyoğlu İmrahor Caddesi, Beşiktaş Levent, Fatih Balat ve Maltepe'de oluşturulan polis noktalarında, şüpheli görülerek durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçların içerisindeki kişilere de üst araması yapıldı. Denetimlerin gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.