Hükümetten Hero yazılı tişört giyenlerle ilgili flaş açıklama

BAŞBAKAN yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘FETÖ’nün talimatıyla ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtü giyenlerle habersiz giyenler arasında ayrım yapılacağını söyledi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şimdiye dek 30’a yakın kişinin bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

‘Ayrım yapılır’

Diken'in haberine göre Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yapan Bozdağ, tişörtlerle ilgili şunları söyledi: “Şu anda bu ve diğer konularla ilgili bir çalışma önümüze gelmedi. Bu konu yargının konusu. İhbar ve şikayetler değerlendirilecektir. İşin aslını yargı değerlendirecektir. Şu anda konular ve süreçler bu şekilde işliyor. Yeni bir durum yok. Terör örgütünün propagandası maksadıyla bunu giyenlerle ya da talimatıyla giyenlerle işin aslının ne olduğunu bilmeden giyenler arasında bir ayrımı soruşturmayı yapan adli makamlar yapacaktır, ona göre karar verecektir.”