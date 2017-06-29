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Hükümetten çok sert YPG açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılı bulacaktır."

Hükümetten çok sert YPG açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılı bulacaktır."

29 Haziran 2017 Perşembe 13:17
Hükümetten çok sert YPG açıklaması
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BAŞBAKAN Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye’nin PYD/YPG  konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net  şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru  açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık  bulacaktır." dedi. 
 
Kurtulmuş, beraberinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile geldiği Adıyaman  Havaalanı'nda, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,Vali Yardımcısı Murat Süzen  ve bazı  milletvekillerince karşılandı.
 
Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurtulmuş, Suriye'nin  Afrin bölgesinden terör örgütü YPG mensuplarınca Türkiye tarafına taciz ateşleri  yapıldığı hatırlatılarak, yakın bir tarihte bölgeye yönelik kara harekatı planı  olup olmadığı yönündeki soru üzerine şöyle konuştu:
 
"Şimdi bir kere şunu açıkça ifade edelim, Suriye'nin kuzeyindeki terör  oluşumlarıyla ilgili Türkiye'nin tavrı başından beri net ve açıktır. Biz  Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü  parçalayacak olan her türlü siyasi oldu bittiye karşı tavır içerisinde olduğumuzu  ifade ediyoruz. Ayrıca terör örgütleriyle uluslararası camia mücadele ederken  diyelim ki DEAŞ’ı orada belli yerlerden çıkarırken onun yerine başka terör  örgütlerini getirmenin hiçbir şekilde Suriye’nin geleceğine faydası olmayacağını,  barışın sağlanmasına da en ufak bir katkıda bulunmayacağına başından beri ifade  ediyoruz.
 
Ancak ne yazık ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı  müttefiklerimizin YPG/PYD konusundaki şimdiye kadar çok da net olmayan tavırları  Suriye’deki meseleleri belli bir noktaya getirmiştir. Bugün artık kendileri de   YPG/PYD seçeneğinin kendileri için stratejik bir adım olmadığını, elleri mahkum  olarak böyle bir tavır içerisinde olduklarını söylüyorlar ancak bizim için  YPG/PYD, PKK’dan farklı bir oluşum değildir."
 
"ABD bakımından da sürdürülebilir değil"
 
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, terör örgütleri YPG/PYD'ye verilecek  her türlü askeri ve silah desteğinin hatta siyasi desteğin doğrudan doğruya  PKK'ya verilmiş bir destek olduğunu açıkça ifade ettiklerini vurguladı.
 
Bu yolun ABD bakımından da sürdürülebilir bir yol olmadığının altını  çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"NATO’daki ittifakımız, bölgedeki terör örgütlerine karşı stratejik  ittifakımız hepsi göz önünde alındığında Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki  hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade  ediyorum. Kaldı ki bu  bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her  türlü taciz ateşi misliyle angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır.  Türkiye kendi sınırlarının hemen ötesindeki terör gruplarının Türkiye’ye karşı  yapmış olduğu eylemlere asla seyirci kalmayacaktır. Bu ister DEAŞ olur ister  PYD/YPG ya da başka örgüt olur, bizim için fark etmez. Dolayısıyla oralardaki  terör örgütlerinin haraketliliği aynı zamanda Türkiye için kendi ulusal  güvenliğinin ve sınır güvenliğinin bir parçası olarak görürüz. Her türlü  Türkiye’ye karşı oradan gelecek olan tecavüzü, saldırıyı misliyle mukabele ederek  önlemeye gayret ederiz."
 
"Bu konuda taviz yok"
 
Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeceklerine işaret eden Kurtulmuş,  ABD'nin bu yanlıştan bir an evvel vazgeçerek orada meşru güçlerle DEAŞ’a karşı  mücadelesini sürdürmesinin kendi menfaatleri bakımından en doğru yol olduğunu  belirtti.
 
 "Nihayetinde bölgede görüyoruz, terör örgütleri üzerinden vekalet  savaşı vermenin sonu yok. Bugün bir terör örgütü başka gün başka bir terör örgütü  şu ülkenin desteklediği şu örgüt, falanca ülkenin desteklediği başka bir örgüt,  sonra bu kadar kontrol edilemeyen örgütler ne olacak? Bunun bir adım sonrası ne  olacak?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Bunun iki adım sonrası ne olacak? Bu asla Amerika'nın ulusal  çıkarlarıyla da örtüşebilir bir durum değildir. Türkiye bu meseleyi yakinen takip  ediyor ve Türkiye'ye karşı yapılacak en ufak bir saldırıya hatta en ufak bir  girişime ve hazırlığa da misliyle karşılık verileceğini de açıkça ifade  ediyoruz."
 
"Kararsızlığın sonucu"
 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD Savunma Bakanının  açıklamalarına ilişkin soruyu, "Böyle bir takım silah yardımlarını vesaire kabul  etmediğimizi, tasvip etmediğimizi ifade etmek isterim. Kaldı ki bu zorunluluktan  kaynaklanan bir  durum da değildir." şeklinde yanıtladı.
 
Konun Amerika'nın kararsızlığından kaynaklı bir durum olduğuna dikkati  çeken Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
 
"Yıllardır Kuzey  Suriye’de, Suriye'nin kuzey bölgelerinde DEAŞ’ın  nasıl bitirileceğine ilişkin herhangi bir konuda net bir tavır alamadıkları için  bir kararlığı ortaya koyamadıkları için meşru, uluslararası güçlerle DEAŞ’a  karşı, teröre karşı mücadeleyi bir türlü  planlayamadıkları için bir adım  atmışlar, iki adım geri atmışlar. Sonunda bu bir kararsızlığın sonucudur,  zorunluluğun sonucu değildir. Bunu açıkça ifade etmek isterim Yanlış bir yol  olduğunu ABD'nin yöneticileri de anlayacaktır."

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Son Güncelleme: 29.06.2017 13:22
Anahtar Kelimeler:
HükümetYPGPYD
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