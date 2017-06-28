Hükümetten Afrin mesajı: Dışişleri ve MİT...

KAHRAMANMARAŞ'A gelen Veysi Kaynak, Eylül 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Hüseyin Nacar’ı evinde ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları ve Ak Parti ilçe başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette Kaynak, gazi ve babası Mustafa Nacar ile sohbet etti. Hüseyin Nacar’ın tedavisin devam ettiğini öğrenen Veysi Kaynak, şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini belirterek, "İnşallah hazırlan da seni umreye gönderelim. Bu da sana hediyemiz olsun" dedi. Nacar ise Kaynak’a teşekkür etti.



Veysi Kaynak daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Tematik Mutfak Müzesi ile yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu.



’67 BİN KİŞİ EL BAB’A GİTTİ’



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen El Bab’da tahribatın çok fazla olduğunu, AFAD olarak Çobanbeyli, El Rai, Azez ve Mare hattında bütün enkazların kaldırıldığını kaydetti. Bölgede hayatın yavaş yavaş normalleştiğini belirten Kaynak, "Bizim için önemli gösterge, bu bayramda tam 67 bin kişi Kilis Öncüpınar Sınır kapımızdan El Bab dahil Fırat Kalkanı bölgesindeki evlerine, köylerine, ilçelerine bayramlaşmaya gittiler. Muhtemelen bir kısmı geri dönmeyecek, oradaki şartları gördükten sonra. Dönmeyeceklerini beyan edenler var ama kesin neticeyi 13 Temmuz günü göreceğiz çünkü dönüşleriyle ilgili verilen müddet o tarihti, onların dönmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.



’AFRİN’İN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ GEREKİR’



El Bab’da sivil hayatı yeniden inşa etmek ve hayatın normalleşmesine katkı vermek üzere Gaziantep ve Kilis Vali Yardımcılarının her bir yerleşim bölgesinin insani ve sivil faaliyetlerin koordinasyonu noktasında çalıştıklarını ifade eden Kaynak, şunları söyledi:



"Fakat oraların mülki idare amiri gibi değil. Orada her birinde yerel meclisler var, o yerel meclisler güçlendirildi, bu yerel meclisler söz sahibi. Bu yerel meclislerle beraber yapılacak işleri koordine ediyor. Dolayısıyla biz hiçbir şeyi hiçbir yere dayatmıyoruz. El Bab’ın en yüksek hakim tepesi Akil Tepe’de bir jandarma üssü inşa ediyoruz AFAD olarak. Üssümüz tamamlanmak üzere. Dolayısıyla El Bab’ın da güvenliğini yine kendi jandarma ve polisleriyle sağlamak ve inşa ettiğimiz üs vasıtasıyla da bölgenin, El Bab’ın genel güvenliğini sağlamak durumundayız. Bölgenin stabil hale gelmesi için gayretler devam ediyor. Ancak bölgenin stabili hale gelmesi, benim şahsi fikrim Afrin bölgesinin teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekir.

"DIŞİŞLERİ VE MİT..."

Türkiye’nin gerek Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız vasıtasıyla muhataplarıyla bu husustaki çalışmalarımız sürüyor. Çünkü Astana’da yapılan görüşmelerde Türkiye’nin bu güvenli bölge fikri böylece hayata geçirilecek. İdlib bölgesinin güvenliğini de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağlaması, o çatışmasızlığın da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından idame edilmesi beklentisi var. Bütün bunlar için Afrin bölgesinin hem Türkiye’nin sınır güvenliği bakımından Kilis ve Hatay sınırımızdalar. Hem bölgenin güvenliği bakımından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa kimse ne Azez’in güvenliğini garanti edebilir, ne Mare’nin güvenliğini garanti edebilir, ne El Bab’ın güvenliğini garanti edebilir ne de İdlib’in güvenliği garanti edebilir. Türkiye’nin bu husustaki çalışmaları da sürmektedir."