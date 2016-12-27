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Hükümet'ten sert çıkış! 'Ayağınızı denk alın...'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan son dakika açıklaması geldi. Kurtulmuş sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili "Bu görüntülerle ilgili netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Bu tarz görüntülerle halkı korkutmaya içine kapatmaya çalışıyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil." dedi

Hükümet'ten sert çıkış! 'Ayağınızı denk alın...'
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NUMAN Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:
Türkiye ile AB arasında gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için neler yapılabilir bu konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Şu anda altertatif senaryolar var.

BAHÇELİ BAŞBAKAN GÖRÜŞMESİ
MHP ile Anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. herhangi bir sapma söz konuısu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER
Bu görüntülerle ilgili netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. olsun olmasın bu tarz görüntülerle halkı korkutmaya içine kapatmaya çalışıyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil. Türkiye fiilen bir savaş içerisinde. Kimse bu dönemde böyle bir duyarsızlık içinde olmasın.
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Etiketler; #Numan Kurtulmuş #Bakanlar Kurulu #son dakika #son dakika haberleri #haberler
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