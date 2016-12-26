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Hükümet'ten net mesaj! 'Barzani eğer başarılı olmazsa...'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şengal'de yeni bir Kandil oluşumuna asla müsaade etmeyiz" diyerek "Sayın Barzani'nin başarılı bir  netice alması en büyük dileğimiz ama olmadığı takdirde bunun gereğini Türkiye TSK  marifetiyle yerine getirecektir" ifadelerini kullandı

Hükümet'ten net mesaj! 'Barzani eğer başarılı olmazsa...'
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BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bizim güvenliğimiz  Suriye ve Irak'tan başlar. Sınırlarımızı sağlama almalıyız ama Avrupa da kendi  güvenliğinin Türkiye'den başlayacağını unutmamalıdır." dedi. Kaynak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Vali İsmail  Çataklı, Belediye Başkanı HASAN Kara, Ak Parti Kilis milletvekilleri Hilmi  Dülger, Reşit Polat ve diğer yetkililerce karşılandı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El  Bab bölgesinde yaralanan askerler ile bölgeden gelen yaralı sivilleri ziyaret  etmek üzere kente gelen Kaynak, Kilis Valiliğini ziyaret ederek, Vali Çataklı ile  görüştü.
Kaynak, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de devam  eden iç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli  sığınmacıların durumları ile ilgili değerlendirmede bulunmak üzere Kilis'e  geldiklerini söyledi.
Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğiyle Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO) unsurlarınca yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı operasyonu  çerçevesinde El Bab'ta meydana gelen saldırı sonrası çok sayıda askerin  yaralandığını ve 16 askerin şehit olduğunu anımsatan Kaynak, son durumu yerinde  görmek adına kente geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"ÖSO'yu destekleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz aslında kendi içindeki  hain unsurlardan temizlendikten sonra dünyanın en kabiliyetli, en cesur ordusu  olduğunu şu anda Fırat Kalkanı Operasyonu ile göstermektedir. Yaklaşık 3,5 yıllık  bir maceradır DEAŞ macerası. Suriye'nin topraklarının yarısından fazlasını  Irak'ın ise üçte birini işgal edebilmiştir. Dünya 65 ülkeyle en modern silahlara  sahip, en güçlü donanımlara sahip ve büyük sayıda askeri olan koalisyon  güçlerinin uzunca bir süreden bu yana hava harekatı ile yok etmeye çalıştığı DEAŞ  terör örgütüne karşı en ciddi, en kapsamlı ve en netice alıcı mücadeleyi TSK  yapmaktadır. Harekatın başladığı tarihten bu yana yaklaşık 4 ay geçti bu tarihe  kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan DEAŞ ve PYD terör unsurlarından  temizlenmiştir ancak ülkemizin güvenliğinin oradan başlama stratejisi üzerinde  TSK o sahadadır. Asla işgal, ilhak ve istila niyetiyle Suriye topraklarında  değildir."

"HAREKATIN DOĞRULUĞU ANLAŞILIYOR"
Suriye'de oluşan otorite boşluğu ve kalmayan devlet yapısı  münasebetiyle Türk halkının bazı acılar yaşadığına işaret eden Kaynak, başta  Kilis olmak üzere Gaziantep ve bazı sınır illerine roketler düştüğünü ve  teröristlerce saldırılar gerçekleştirildiğini aktardı.
Hükümetin sınır güvenliğinin o noktadan başlaması gerektiğine dair  karar verdikten sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını vurgulayan  Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Allah'a hamdolsun başarıyla yürütülüyor. Operasyonun ardından sanırım  bir tek Hadise oldu. Dolayısıyla operasyonun ne kadar doğru bir karar olduğu,  stratejinin ne kadar doğru bir strateji olduğu anlaşılıyor. Biz şunu biliyoruz  yapılan iş Türkiye'nin güvenliği ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza içindir.  Yapılan iş insanımızın geleceği ve güvenliği içindir ancak müttefiklerimizin şunu  bilmeleri gerekir Türkiye nasıl kendi güvenliği için bu operasyonu yapıyor ve  Allah'a hamdolsun başarılı oluyorsa, müttefiklerimiz şunu bilmeliler ki  Avrupa'nın güvenliği de Türkiye'den başlar. Bizim güvenliğimiz Suriye ve Irak'tan  başlar. Sınırlarımızı sağlama almalıyız ama Avrupa da kendi güvenliğinin  Türkiye'den başlayacağını unutmamalıdır. Türkiye, asla bir işgal, bir istila, bir  ilhak ve topraklarını genişletme heveslisi değildir. Bizim 786 bin kilometrekare  Vatan toprağımız var. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar milletimize bol bol  yeter de artar da. Refah içerisinde, huzur içerisinde özgürlük içerisinde  yaşamamıza yeter."

"ÇOBANBEY'E YENİ MERKEZ KURULUYOR"
Başta Azez olmak üzere bölgede 180-190 bin insanın ağır kış  koşullarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Kaynak, Arap, Kürt, Türkmen, Şii,  Sünni ayırımı yapılmaksızın bu insanların hem barınmalarını hem iaşelerini hem  organizasyonlarını yapmanın hesabını yaptıklarını belirtti.
Türk milletinin cömert olduğunu ve yıllardır Suriye'deki kardeşlerine  destek vermeye devam ettiğini dile getiren Kaynak, sadece Halep'in tahliyesinden  sonra yaklaşık 10 günde bin 10 tır insani yardım malzemesinin sınır ötesine  yollandığını belirterek, "Tarihi bir gümrük kapısı olan Çobanbey Gümrük Kapısı  yeniden hayata geçirilecek ve bölgeye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim  Başkanlığı olarak gelişmiş ve modern bir lojistik merkezi kurma kararı aldık. Bu  sayede gönderilen yardımlar doğru yerlere, doğru zamanda ulaşacak." dedi.
Kilis'in Suriye'deki insanlık dramı sonrası mazlum insanların  sığındığı ilk liman olduğunu hatırlatan Kaynak, nüfusunun 1,5 misline yakın  "muhacir" kardeşine "ensar" görevi yaptığını, Valilik, belediye dahil bütün  Kilis'in, gerçekten her türlü takdire şayan hizmetler ürettiğini söyledi.

"BARZANİ'NİN BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUZ"
Barzani yönetiminin Şengal kararını da değerlendiren Kaynak, şu  ifadeleri kullandı:
"BM sözleşmesi sınırımız dışından bize gelen her türlü terör  faaliyeti, ülke güvenliğine tehlike ve tehdit getiren her türlü faaliyeti yok  etme görevi veriyor. Zaten o yüzden sözleşmenin verdiği o yetkiye istinaden Fırat  Kalkanı Operasyonu'nu ve Kandil'e hava operasyonlarını yapıyoruz.  Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız çeşitli defalar ilan ettiler MGK'nın çeşitli  toplantılarının sonuç bildirisinde bunları açıkladılar, Şengal'de yeni bir Kandil  oluşumuna asla müsaade etmeyiz. Bu ülkemize yeni bir mikrop yuvası kapısı açmak  demektir. Ülkemize yeni bir mikrop sirayet edecek bir merkezin oluşmasına Türkiye  Cumhuriyeti hükümeti asla müsaade etmez. Tabii Barzani kendi egemenlik sınırları  içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani'nin başarılı bir  netice alması en büyük dileğimiz ama olmadığı takdirde bunun gereğini Türkiye TSK  marifetiyle yerine getirecektir."
El Bab'ta başarılı bir şekilde yürüyen bir harekat olduğunu ve bütün  hakim tepelerin tutulup kuşatıldığını, çok yakında mutlu havadisin duyurulacağını  anlatan Kaynak, TSK'nın bu hareketi tek başına yapmadığını, "eğit- donat"  çerçevesinde eğitilen ve donatılan ÖSO ile birlikte onları destekleyerek  yaptığını anımsattı.
Kaynak, daha sonra Kilis Devlet Hastanesine giderek, Suriye'nin Halep  kentine bağlı El Bab bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
Yaralı yakınlarıyla da bir süre sohbet eden Kaynak, hastane  yetkililerinden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.
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