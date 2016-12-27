Hükümet'ten flaş El Bab açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan son dakika açıklaması geldi. Kurtulmuş El Bab ile ilgili "Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam." şeklinde konuştu

BAKANLAR Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü



İşte o konuşmadan satırbaşları:



"Türkiye ile AB arasında gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için neler yapılabilir bu konu



BAHÇELİ-BAŞBAKAN GÖRÜŞMESİ



MHP ile Anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. Heyetler arasındaki görüşmeler ve genel başkanların görüşmesiyle konu bütün detayları ile ele alınıyor. Herhangi bir sapma söz konusu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.



EL-BAB OPERASYONU



Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır. Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam.



ANAYASA KOMİSYONU'NDAKİ GÖRÜŞMELER



Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. Anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidilecek. Burada herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu anayasa değişikliği etkin yönetim için talep edilmiş bir tekliftir. Milletten başka hiçbir güç yoktur. Herkes uslubuna dikkat etmesi lazım. Biz bunu bütünleşme meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin ulusal mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü başka yerde göstermeye çalışmak siyaseten başka hesapların olduğunu göstermektedir. Siyasi görüşümüz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama yapmayın. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden 2017 yılında yapılacak bir referandumu yönetmeye çalışmak son derece talihsizliktir.



OHAL UZATILACAK MI?



Bakanlar Kurulu'nda bugün gündeme gelmedi. Laf olsun diye orta konulmamıştır. OHAL olmasaydı terör örgütlerine karşı atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. İmkanlar, siyasi şartlar el veriyorsa belli bir noktaya gelinir.



YAZ SAATİ UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?



Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok." Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş toplantı sonrası basın mensuplarını bilgilendirdi.İşte o konuşmadan satırbaşları:"Türkiye ile AB arasında gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için neler yapılabilir bu konu Bakanlar Kurulu 'nda gündeme geldi. Şu anda alternatif senaryolar var. Bunlar değerlendirilecek. YÖK tasarısı ilgili tartışmalar olgunlaşırken, kamuoyuyla paylaşılacaktır.MHP ile Anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. Heyetler arasındaki görüşmeler ve genel başkanların görüşmesiyle konu bütün detayları ile ele alınıyor. Herhangi bir sapma söz konusu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır. Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam.Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. Anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidilecek. Burada herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu anayasa değişikliği etkin yönetim için talep edilmiş bir tekliftir. Milletten başka hiçbir güç yoktur. Herkes uslubuna dikkat etmesi lazım. Biz bunu bütünleşme meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin ulusal mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü başka yerde göstermeye çalışmak siyaseten başka hesapların olduğunu göstermektedir. Siyasi görüşümüz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama yapmayın. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden 2017 yılında yapılacak bir referandumu yönetmeye çalışmak son derece talihsizliktir.Bakanlar Kurulu'nda bugün gündeme gelmedi. Laf olsun diye orta konulmamıştır. OHAL olmasaydı terör örgütlerine karşı atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. İmkanlar, siyasi şartlar el veriyorsa belli bir noktaya gelinir.Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok."