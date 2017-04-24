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Hrant Dink soruşturmasında iddianame hazırlandı

Hrant Dink soruşturmasında aralarında Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Hrant Dink soruşturmasında iddianame hazırlandı

Hrant Dink soruşturmasında aralarında Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
Hrant Dink soruşturmasında iddianame hazırlandı
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HRANT Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında FETÖ elebaşısı  Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın  Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten  ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali  Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma  İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51  şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hrant DinkSoruşturmaIddianame
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