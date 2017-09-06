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Hız tutkunu motosikletçilerin tehlikeli yolculuğu

Bursa-İzmir-Ankara-İstanbul çevre yolunda hız tutkunu motosikletçiler tehlike saçıyor. Bursa'da hız tutkunu bir kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu aynı karayolunda seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi

Hız tutkunu motosikletçilerin tehlikeli yolculuğu

Bursa-İzmir-Ankara-İstanbul çevre yolunda hız tutkunu motosikletçiler tehlike saçıyor. Bursa'da hız tutkunu bir kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu aynı karayolunda seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:11
Hız tutkunu motosikletçilerin tehlikeli yolculuğu
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SÜRÜCÜNÜN kaydettiği görüntülerde motosikletine yüz üstü binen iki kişinin yüksek hızlara çok kolay bir şekilde ulaştığı görüldü. Önünü görmediği halde ölüme meydan okurcasına motosiklet kullanan kişi, aynı karayolunda seyreden diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkında olmadan yolculuğuna devam etti. Çevre yolunda son zamanlarda artan manzara karşısında diğer sürücüler de çaresiz kalırken, sürücüler motorcuları takip etmekte zorlanıyor.
Plakasız motosikleti ile otobana çıkan sürücülerin, araçların arasından hızla geçmesi ve canını tehlikeye atarak ilerlemesi yoldan geçenler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Kask ve hiçbir koruma ekipman kullanmadan devam eden motosikletlinin, rüzgardan etkilenmemek için ise motosikletin üzerine yatarak ilerlemesi araçların arkalarına sığınmaları dikkat çekti. 

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