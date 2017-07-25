Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı: 7 gözaltı

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son dönemde 10 ev ve işyerinden hırsızlık yapan kişilerin bir şebeke olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takip başlatan polis, saat 01.00 sıralarında Büyükbölcek Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü kattaki evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kemal Ç. (22), Barbaros S. (44), Mehmet Y. (21), Ramazan D. (25), Necip Ü. (34), Umut G. (26) ve İ.A. (17) adlı kız gözaltına alındı.Şüphelilerin polisin baskını sırasında evin balkonundan uyuşturucuları attıkları tespit edildi. Evde yapılan aramada ise ev ve işyerlerinden çalınan çok sayıda televizyon, bilgisayar, tablet,, fotoğraf makinesi, matkap, kadın ve erkek kıyafetleri ile birer kullanımlık olarak hazırlanmış esrar ve eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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