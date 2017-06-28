Hırsızlar bunu da yaptı

OLAY , öğle saatlerinde, Kurtalan ilçesi Beykent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaldırımlardaki parke taşlarının 3 kişi tarafından sökülerek, bir traktöre yüklendiğini fark etti. Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, hırsız lık yaptıklarını tespit ettikleri şahısları gözaltına aldı. Şahıslar, parke taşı yüklü traktörle birlikte Kurtalan Vatan Polis Merkezine götürüldü.

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