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Hırsızlar ateş açtı, Suriyeli epilepsi hastası çocuk öldü

GAZİANTEP’te 2 kişi, girdikleri bir işyerinden 10 lira değerindeki yüzüğü çaldı ve peşlerinden gelen Suriye uyruklu işyeri sahibini korkutmak için havaya ateş etti. Bu sırada yürüyerek evine giden ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Suriye uyruklu Bilal Hacı Halef’in korkudan nöbet geçirip yaşamını yitirdiği ileri sürüldü

Hırsızlar ateş açtı, Suriyeli epilepsi hastası çocuk öldü

GAZİANTEP’te 2 kişi, girdikleri bir işyerinden 10 lira değerindeki yüzüğü çaldı ve peşlerinden gelen Suriye uyruklu işyeri sahibini korkutmak için havaya ateş etti. Bu sırada yürüyerek evine giden ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Suriye uyruklu Bilal Hacı Halef’in korkudan nöbet geçirip yaşamını yitirdiği ileri sürüldü

02 Temmuz 2017 Pazar 16:57
Hırsızlar ateş açtı, Suriyeli epilepsi hastası çocuk öldü
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OLAY, gece geç saatlerde Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. Gümüş takı ve saat satan Suriyeuyruklu Fayat Sakkar’ın işyerine gelen 2 kişi, saat alacaklarını söyledi. Saatleri inceleyen 2 şüpheli iddiaya göre daha sonra 10 lira değerindeki bir gümüş yüzüğü parasını ödemeden alıp dışarı çıktı.İşyeri sahibi dearkadaşları ile parasını ödemeden kaçan şüphelilerin peşine düştü.

EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK YERE YIĞILDI

Şüphelilerden 50 yaşındaki Ali G., yanındaki kuru sıkından çevrilmetabancayla havaya ateş ederek kendilerini takip edenleri korkutmak istedi. Bu sırada sokaktan yürüyerek evine giden epilepsi hastası Bilal Hacı Halef, silah sesini duyunca korkarak epilepsi nöbeti geçirdi. Yere yığılan çocuk, durumu fark edenlerin çağırdığıambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak, doktorların müdahalelerinerağmen Bilal Hacı Halef,yaşamını yitirdi. Halef’in cenazesi otopsiyapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olaydan kısa süre sonra şüphelilerden Ali G.’yi suç aleti tabancayla yakaladı.Ali G.’nin sorgulanmasına başlanırken, polis kaçan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARA YANSIDI

Olay, sokakta bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin işyerine girmesi ve kaçarken silah çekmeleri yer alıyor. Halef’in yaşamını yitirdiği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında ise, çocuğun silah sesini duymasının ardından göğsünü tutarak yere yığıldığı görülüyor.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
GaziantepHırsızEpilepsi
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