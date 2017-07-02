Hırsızlar ateş açtı, Suriyeli epilepsi hastası çocuk öldü

OLAY, gece geç saatlerde Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. Gümüş takı ve saat satan Suriyeuyruklu Fayat Sakkar’ın işyerine gelen 2 kişi, saat alacaklarını söyledi. Saatleri inceleyen 2 şüpheli iddiaya göre daha sonra 10 lira değerindeki bir gümüş yüzüğü parasını ödemeden alıp dışarı çıktı.İşyeri sahibi dearkadaşları ile parasını ödemeden kaçan şüphelilerin peşine düştü.

EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK YERE YIĞILDI

Şüphelilerden 50 yaşındaki Ali G., yanındaki kuru sıkından çevrilmetabancayla havaya ateş ederek kendilerini takip edenleri korkutmak istedi. Bu sırada sokaktan yürüyerek evine giden epilepsi hastası Bilal Hacı Halef, silah sesini duyunca korkarak epilepsi nöbeti geçirdi. Yere yığılan çocuk, durumu fark edenlerin çağırdığıambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak, doktorların müdahalelerinerağmen Bilal Hacı Halef,yaşamını yitirdi. Halef’in cenazesi otopsiyapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olaydan kısa süre sonra şüphelilerden Ali G.’yi suç aleti tabancayla yakaladı.Ali G.’nin sorgulanmasına başlanırken, polis kaçan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARA YANSIDI

Olay, sokakta bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin işyerine girmesi ve kaçarken silah çekmeleri yer alıyor. Halef’in yaşamını yitirdiği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında ise, çocuğun silah sesini duymasının ardından göğsünü tutarak yere yığıldığı görülüyor.