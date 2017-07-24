Hero tişörtü giyen kişi gözaltına alındı

OLAY dün öğle saatlerinde ilçe merkezinde yaşandı. Murat Y.'nin tişörtündeki Hero yazısını gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu. Murat Y., ihbar üzeribe Şalpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Murat Y.'nin ifadesinde, tişörtlerin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğunu ve satışının yasak olduğunu bilmeğini ve FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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