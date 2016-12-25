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Herkes bunu merak ediyordu! İşte o iddianameler...

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Türkiye genelinde 13 ilde 24 iddianame hazırlandı. İşte hainlerin yargılanacağı o davaların ayrıntıları...

Herkes bunu merak ediyordu! İşte o iddianameler...
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 13 ilde, 32'si sivil, 61'i polis, bin 516'sı asker olmak üzere 808'i tutuklu toplam bin 609 şüpheli hakkında açılan davalardan 23'ü tamamlandı. Darbe girişimine ilişkin, İstanbul’da 5, Ankara’da 4, Balıkesir, Bursa, Adana ve Antalya'da 2, Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum, Malatya, Mersin ve Zonguldak'ta 1’er olmak üzere, 13 ilde 24 iddianame hazırlandı. Ankara'daki 4 iddianamede 443, İstanbul'daki 5 iddianamede 80'i tutuklu 279, İzmir'deki iddianamede 152'si tutuklu 267 şüpheli yer aldı. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'da 29 polise açılan ilk dava, 27 Aralık Salı günü Silivri'de başlayacak. Davalarda en önemli suçlamalar "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" olarak yer aldı. Şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli hapis cezaları istendi. İşte tamamlanan iddianameler...
 
İSTANBUL
 
ÖZEL HAREKÂT’I HUBER'E GÖTÜRMEYEN POLİSLER
 
İstenen ceza: 21 polise ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 29 polis
 
İlk duruşma: 27 Aralık'ta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
 
SABİHA GÖKÇEN’İ İŞGAL DAVASI
 
İstenen ceza: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis
 
Sanık sayısı: 34’ü er, 62 asker
 
İlk duruşma: 23-27 Ocak'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
 
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İŞGALİ
 
İstenen ceza: 3'er kez müebbet, 15 yıla kadar hapis
 
Sanık sayısı: 14'ü rütbeli, 60'ı er 74 asker
 
İlk duruşma: 6-10 Şubat’ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
 
İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 12'si tutuklu, 90 şüpheli
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL (2. DAVA)
 
İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 23'ü er olmak üzere 24 asker
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ANKARA
 
ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ DAVA
 
İstenen ceza: 17 sanık için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 17 asker
 
İlk duruşma: 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
 
ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI’NI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 38 darbeci asker için 4'er kez, 31 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 69 şüpheli asker
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ETİMESGUT ALAY KOM.'LIĞI İŞGAL GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 27 asker
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
POLATLI TOPÇU TUGAYI
 
İstenen ceza: 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: Kurmay Albay Bilal Akyüz ile farklı rütbelerde görevli 330 şüpheli.
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
İZMİR
 
DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 152'si tutuklu, 267 şüpheli
 
İlk duruşma: 30 Ocak'ta Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nda
 
BURSA DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 32 asker
 
İlk duruşma: Yapıldı, ikinci duruşma yapılacak
 
DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)
 
İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 16 asker
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
BALIKESİR DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 94'ü tutuklu, 139 sanık
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 23 kişi
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
MUĞLA
 
ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: Firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le 47 kişi
 
İlk duruşma: 20 Şubat’ta Muğla Ticaret Odası Salonu’nda
 
DENİZLİ DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 37'si tutuklu, 60 kişi
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ANTALYA DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 78 kişi
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ANTALYA'DA DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)
 
İstenen cezalar: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 97 kişi
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
MERSİN DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 11'i tutuklu, 32 şüpheli
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ADANA POLİSLERİN DARBE GİRİŞİMİ
 
İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 2 kişi (Eski Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yard. Haluk Pamukçu başsanık)
 
İlk duruşma: 2 Aralık'ta yapıldı
 
ADANA'DA ASKERLERE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
 
İstenen ceza: 3'er kez müebbet
 
Sanık sayısı: 5 asker
 
İlk duruşma: Yapıldı
 
MALATYA HAVALİMANININ KAPATILMASI
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 76 kişi. Bir numaralı şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti
 
İlk duruşma: Tarih belli değil
 
ERZURUM DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
 
İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
 
Sanık sayısı: 2 kişi (Erzurum Jan. Böl. Kom. Kur. Başk. Albay Murat Koçak başsanık)
 
İlk duruşma: Yapıldı
 
ZONGULDAK SAHİL GÜVENLİK DARBE DAVASI
 
İstenen ceza: 2'şer kez müebbet
 
Sanık sayısı: 8'i tutuklu 11 asker
 
İlk duruşma: 23 Aralık'ta yapıldı
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Etiketler; #Darbe girişimi #15 Temmuz #iddianame
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