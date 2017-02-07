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'Her şey Antalya için'

Dışişleri Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi,  Antalya'daki diplomatik ve konsüler faaliyetler ve yurtdışı tanıtımı alanlarında iş birliğine gidiyor

'Her şey Antalya için'

Dışişleri Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi,  Antalya'daki diplomatik ve konsüler faaliyetler ve yurtdışı tanıtımı alanlarında iş birliğine gidiyor

07 Şubat 2017 Salı 17:43
'Her şey Antalya için'
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DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, protokolün imza töreni Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yapıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da bir temsilciliklerinin olduğunu hatırlatarak, bu vesileyle kente her türlü desteği verdiklerini söyledi. Ancak birçok alanda sürdürülen bu işbirliğini kurumsal hale getirmek istediklerini ve bu nedenle işbirliği protokolünü hazırladıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya milletvekili olarak, söz konusu protokole imza koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra iki kurum arasındaki dayanışma ve yardımlaşma daha da etkin olacak. Antalya ve Türkiye için içeride ve dışarıda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu protokolü hazırlayan iki kuruma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'ÇAVUŞOĞLU'NUN DESTEĞİ BÜYÜK'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı  Menderes Türel de Antalya'da sadece uluslararası ilişkilerde değil her türlü etkinlikte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan gördükleri desteğin önemli olduğuna vurgu yaparak, bu destek sayesinde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı. Türel, "Bugüne kadar zaten devam etmekte olan desteklerinizin resmi bir şekilde bize güç vereceği tartışmaya mahal bırakmayacak şekildedir" ifadelerini kullandı. Protokole göre, kurumlar arasında karşılıklı staj olanağı sağlanacak. Antalya'daki uluslararası etkinliklerde belediyeye yapılacak katkılar da artacak. Öte yandan, Antalya'daki diplomatik ve konsüler faaliyetler ve yurtdışı tanıtımı konuları başta olmak üzere birçok alanda işbirliği imkanları artırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDışişleri BakanlığıAntalya Büyükşehir Belediyesi
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