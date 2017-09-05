Helikopter traktörde yaralanan Mehmet Ali için havalandı

KÜTAHYA'DA geçirdiği traktör kazasında yaralanan 3 yaşındaki Mehmet Ali Demirhan’a ilk müdahalesi Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Karaciğer ve safra kesesi yaralanması olduğu tespit edilen Mehmet Ali için yoğun bakım servisi arandı.
Yoğun bakım ünitesi, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulununca minik Mehmet Ali, ambulans helikopter ile alınarak buraya götürüldü.
Balıkesir Havaalanı’na inen ambulans helikopter ile çocuk hasta Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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