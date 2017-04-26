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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kâğıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kâğıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi

26 Nisan 2017 Çarşamba 07:22
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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UYUŞTURUCU ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Kâğıthane'de önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Merkez Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri bodrum katındaki bir daireye baskın düzenledi. Polis, dairede aramalarını sürdürürken dışarıda güvenlik önlemleri alındı.
Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çeliktepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Polis ekiplerinin dairedeki aramaları sürerken, bazı kişiler gözaltına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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