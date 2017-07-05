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Helikopter destekli şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi

Helikopter destekli şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:06
Helikopter destekli şafak operasyonu
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FATİH Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çekmeköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi  yakalamak için önceden belirlenen 13 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon kapsamında Mehmet Akif Mahallesi, Cami Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri dairede aramalar yaptı.Polis ekipleri ayrıca Nişantepe Mahallesi, Portakal Sokağı'nda bulunan bir gecekonduya da baskın düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi. 

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