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HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sabah saatlerinde Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı

HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sabah saatlerinde Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı
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HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı. adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, bu Sabah Ankara'ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı. Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından; 'Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum' paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

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Son DakikaSon Dakika HaberiHdpAdıyamanMilletvekiliSabahAnkaraTwitter
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