Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88428
ALTIN
146.867
DOLAR
3.6734
STERLIN
4.5628
EURO
3.9125
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...
Yaşlılık ile baş etmenin 10 adımı
Yaşlılık ile baş etmenin 10...

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı

17 Şubat 2017 Cuma 16:40
HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı
banner404

SURUÇ'TA patlama sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 ayrı suç dosyası ile ilgili iddianame hazırlanan Behçet Yıldırım'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemeye gitmeyen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın savunmasının alınması için mahkeme heyeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Behçet Yıldırım hakkında çıkartılan yakalama kararını doğrulayarak, "İfadeye gitmediğimiz için yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemede ifade vermediğimiz için mahkeme böyle bir karar çıkarttı. Mahkemeye ifade vereceğiz. Zorla olduğu için gideceğiz" dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
HdpBehçet YıldırımAdıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li vekil Ferhat Encü gözaltına alındı
HDP'li vekil Ferhat Encü gözaltına alındı
MEB sözleşmeli öğretmen atama tarihini ve kontenjanlarını açıkladı!
MEB sözleşmeli öğretmen atama tarihini ve kontenjanlarını açıkladı!
Yunan güvenlik botu Türk sularına girdi
Yunan güvenlik botu Türk sularına girdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals