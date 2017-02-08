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HDP'li Yıldırım'ın 81 yıl hapsi isteniyor

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

HDP'li Yıldırım'ın 81 yıl hapsi isteniyor

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:07
HDP'li Yıldırım'ın 81 yıl hapsi isteniyor
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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek  Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu Yıldırım hakkında hazırlanan 81  sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Yıldırım hakkında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca  eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 9 fezlekenin  tanzim edildiği bildirildi.
 TERÖRİSTLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ 
İddianamede, 26 Aralık 2015'te Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik  görevlileri ile çıkan çatışmada öldürülen 4 terör örgütü PKK/KCK mensubunun  üzerinden çıkan dijital delillerin alınan mahkeme kararı doğrultusunda yapılan  incelemesinde, Yıldırım'ın kullandığı telefonla "Rezzan" kod adlı terörist İrfan  Erol ile 13 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi. Yıldırım'ın örgüt mensuplarının verdiği talimatlarla hareket ettiği,  örgüt birlikteliği sergilediği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Kendisinin yürüttüğü milletvekilliği görevinin örgütün halk olarak  bahsettiği ancak talimatla hareket eden yığınlarda sözde geçerli bir mevki olduğu  ve bununla kalabalıkları etkilediği, bu anlamda yönetici konumu ile insanları  kolluk kuvvetlerine karşı yasağa uymamakta kışkırttığı anlaşılmıştır. Bu durumun  siyasi politik gerekçelerle değil, terör örgütünün verdiği talimatlarla  gerçekleştiği, örgütün amacı ve faydası gereği hareket ettiği, şüphelinin PKK/KCK  terör örgütünün Dargeçit ilçesi kırsal alan sorumlusu ile sürekli irtibat halinde  olduğu, terör örgütünden aldığı talimatlar doğrultusunda halkı örgütlemeye  çalıştığı, operasyon alanından aldığı ölü terör örgütü mensubunu ambulans ile  Mardin Devlet Hastanesi morguna getirdiği tespit edilmiştir.  Bu nedenle şüphelinin PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu ve  yönetici konumunda bulunduğu belirlenmiş ve üzerine atılı suçu işlemiştir."
6-7-8 EKİM OLAYLARINDAN SORUMLU 
 İddianamede, "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen sokak olaylarına  ilişkin, HDP Genel Merkezi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı,  "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de  durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye  ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa  çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklindeki mesaja yer verildi. Yıldırım'ın HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı  aktarılan iddianamede, 6-8 Ekim 2014'teki sokak olaylarının meydana gelmesinde ve  sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrı sonucunda çok sayıda vatandaşın  hayatını kaybettiği, yaralandığı, çok sayıda kamu ve özel bina ile araçlara zarar  verildiği hatırlatıldı. İddianamede, Nusaybin ilçesinde "Nusaybin Gençlik Meclisi Fuhuş,  Uyuşturucu ve Ajanlaştırmaya Karşı Mücadele" adıyla çadır kurulduğu ve söz konusu  çadırın önünde Yıldırım'ın, terör örgütü propagandası ile suç ve suçluyu öven  konuşmalar yaptığı vurgulandı. Yıldırım'ın konuşmasının ardından güvenlik güçlerince çadırın  kaldırılmasına ilişkin kararına terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması  YDG-H üyelerinin tepki gösterdiği kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer  verildi: "Yüzleri kapalı, üzerilerinde örgüt tişörtü bulunan YDG-H üyeleri  tarafından yürüyüşe geçilmek suretiyle cadde üzerindeki yollar kapatılarak  güvenlik kuvvetlerine ve  araçlara molotofkokteyli, el yapımı bomba, havai fişek,  taş ve sapan kullanılarak saldırılarda bulunulmuştur. Terör örgütü elebaşı  Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşınmış ve örgüt lehine sloganlar atılmıştır.  Güvenlik güçlerine saldıran YDG-H üyelerince TOMA'ya 9 merminin isabet ettiği  anlaşılmıştır."
MARDİN'E GÖNDERİLDİ 
 Yıldırım hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 4. Ağır Ceza  Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk  değerlendirmesini yaptı.  Mahkeme heyeti, üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin  varlığını gösteren somut delillerin bulunması, savunmasının alınmamış olması ve  dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve tutuklulukta geçirdiği  süreyi dikkate alarak Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.  CMK'nın 12/2. maddesi uyarınca Yıldırım'ın dosyasına "yetkisizlik"  kararı veren mahkeme, sanığın iddianamedeki eylemlerden yargılamasının yapılması  için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Mardin Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmesini kararlaştırdı.
5 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI 
İddianamede, Yıldırım hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve  yönetme", 7 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "suç ve suçluyu övmek",  2 kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile 6-8 Ekim olaylarında "suç  işlemeye tahrik" suçlarından 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti  halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına  hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
HdpTerör SoruşturmasıGülser Yıldırım
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