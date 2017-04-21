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HDP'li vekil hakkında flaş karar

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi

HDP'li vekil hakkında flaş karar

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi

21 Nisan 2017 Cuma 19:51
HDP'li vekil hakkında flaş karar
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8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Beştaş tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Beştaş'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. 

İddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yapan Beştaş, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti. 

Talebi değerlendiren mahkeme, oy çokluğuyla Beştaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve tahliye kararı verdi. 

Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Leyla Birlik ve Mahmut Toğrul ile Beştaş'ın yakınları da izledi. 

TALEP EDİLEN CEZA 

İddianamede, HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
HDP Adana Milletvekili Meral Danış BeştaşFlaş Karar
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