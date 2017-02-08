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HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor

HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:32
HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı
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DİYARBAKIR'DA yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Zana, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. 
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA
Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, savcılık tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
HdpLeyla ZanaDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıDiyarbakır
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