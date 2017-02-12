HDP'li gruba müdahale: 3 gözaltı

HDP İstanbul İl Örgütü üyesi bir grup, "15 Şubat'tan OHAL'e Bütün Komplolara Hayır" başlığı altında basın açıklaması yapmak için Şişli Camisi önüne yürümek istedi.

Polis, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmasını istedi.

Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin Şişli Camisi ve çevresindeki bekleyişi sürüyor.