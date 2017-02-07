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HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan İstanbul'da gözaltına alındı

HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan İstanbul'da gözaltına alındı

07 Şubat 2017 Salı 18:21
HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı
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ŞANLIURFA 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan  Öcalan, Atatürk Havalimanı'ndan polis eşliğinde Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.  HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de Öcalan'a eşlik etti.Öcalan'ın, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava  kapsamında, SEGBİS ile bağlanarak talimatla ifade vereceği öğrenildi. 

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet  Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine  katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir,  şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu"  gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis  cezası istemiyle dava açılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak"  suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek  Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkartmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HdpDilek ÖcalanŞanlıurfa 5. Ağır Ceza MahkemesiSEGBİS
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