HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Ankara'da gözaltına alınmış, sevk edildiği Bingöl'de mahkeme tarafından tutuklanmıştı.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, iki hafta önce tahliye edilmişti. Bugün hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

4 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

İddianamede, Baluken'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.