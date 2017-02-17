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HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı

HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı

17 Şubat 2017 Cuma 12:32
HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Ankara'da gözaltına alınmış, sevk edildiği Bingöl'de mahkeme tarafından tutuklanmıştı.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, iki hafta önce tahliye edilmişti. Bugün hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

4 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

İddianamede, Baluken'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Haberiİdris BalukenHdp
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