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HDP İl Eşbaşkanları tutuklandı

Terör örgütü PKK KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Bingöl İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

HDP İl Eşbaşkanları tutuklandı

Terör örgütü PKK KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP Bingöl İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

24 Mart 2017 Cuma 13:27
HDP İl Eşbaşkanları tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Bingöl İl Eşbaşkanları Mahmut Bozan ve Zerrin Berdibek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP Bingöl İl Eşbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hdpİl EşbaşkanlarıBingölTerör örgütü PKK KCK
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