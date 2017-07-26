HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, HDP’li milletvekillerinin Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında düzenlediği etkinliğe katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı parka gelerek bir konuşma yapan Kemalbay, dün burada başlatılan eylemin, vicdan ve adalet nöbeti olduğunu söyledi. Kemalbay, “Türkiye halklarına bir sesleniştir. Necmettin öğretmen katledildi, bir sivil katledildi. Partimiz grup toplantısında ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın açıklaması ile bu cinayeti kınadı. Biz HDP olarak sivillere yönelik yapılan bu saldırıları her zaman kınadık, kınamaya devam ediyoruz ve kınıyorum, şu anda da kınıyorum” dedi.

Daha sonra konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, OHAL rejimi kalkıncaya kadar, vicdan ve adalet çabasını, buluşmasını, nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Grup, parkta volta attıktan sonra oturma eylemine geçti.