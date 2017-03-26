'Haziran ayında 2. sırada olacağız'

TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak özel Moldova maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda Moldova maçının kadrosunun henüz belirlenmediğini ifade eden Fatih Terim, "Bu akşam saat 22.30'a MR randevusu aldık birkaç oyuncumuz için. Onun için kadromuz belli değil. Genç oyunculara şans vereceğim. Aday kadromuzda bulunan genç yüzleri değerlendirmemize olanak verecek Moldova maçı" dedi.

"Eskişehir'de ilk maçımızı galibiyetle bitirmek en büyük arzumuz"

İlk defa Eskişehir'de bir maça çıkacaklarını anlatan Fatih Terim, en büyük arzularının galibiyet olduğunu söyledi. Mustafa Denizli'yi Eskişehir'de gördüğü için mutlu olduğunu belirten Terim, "Bir defa, Eskişehir'de ilk defa A Milli maç oynuyoruz. Burada ilk defa oynanacak olmasının önemi hepimiz için mağlum. Eskişehir futbol değerlerine sahip bir şehir. Taraftar kültürü de son derece gelişmiş bir şehrimiz. Yarın Eskişehir sevgisiyle milli takımın birleşmesi için Moldova maçı bir vesile olacak. Sonuç ne olur bilmiyorum ama Eskişehir'de ilk maçımızı galibiyetle bitirmek en büyük arzumuz. Türk futboluna büyük hizmetler etmiş bir isim olan Mustafa Denizli'yi de burada görmekten ötürü mutluyum" şeklinde konuştu.

"Haziran ayında 2. sıraya geleceğimize inanıyorum"

Gruptaki son durumu değerlendiren Terim, "Diğer takımların sonucu ne olursa olsun, ancak siz kazandığınız zaman önem taşır. Onun için siz kazanacaksınız. Sonra diğerlerine bakacaksınız. O akşamın bize karı, Ukrayna'ya yetişmek oldu. Şimdi ilk 4 koptu gidiyor. Biz Kosova ile oynarken, Finlandiya-Ukrayna ile, İzlanda da Hırvatistan ile oynayacak. Baktığımızda 8 olmuşuz. Haziran ayında 2. sıraya geleceğimize inanıyorum. Mühim olan Türkiye'nin kazanması, onun ardından izlemek de, beklemek de güzel olur" diye konuştu.

"Herkes ondan çok şeyler bekliyor"

Emre Mor konusunda gelen bir soruyu cevaplandıran Terim, "Tabii Emre Mor'u hepimiz kabul ediyoruz. Çok önemli bir yetenek. Ancak o da kabul ediyor ki, bir takım şeyleri zaman içerisinde değiştirmesi gerek. Dortmund'ta onunla iyi ilgilendiklerini biliyorum. Ama son zamanlarda fazla süre alamıyor. Hızlı yükselmesi çok kolay bir şey değil. Kollektif oynamayı daha çok arttırmalı. Onun Allah'tan gelen o yeteneğini, kaleye yakın yerlerde kullanması çok önemli. Hakikaten özel bir yetenek. Bende oynatmadığım zaman arkamdan 'Hoca Emre Mor'u oynatır mısın?' diye soruyorlar. Arkadaşları ile birlikte oynaması onun lehine olacaktır. Hatırlarsanız geçen sene, 'Futbolu doğru oynamayı öğrenmesi lazım' diye bir cümle söylemiştim. Dortmund'a gitmesine sevindim. Orası bir okul gibidir. Bu yetenekleri kaybetmek en kolayı ama kazanmak çok meşakkatli bir yol. Kolay değil daha çok genç. Takım arkadaşları çok seviyor. Onlar yardımcı olacaklar. Herkes ondan çok şeyler bekliyor. Bir genç için omuzlarına çok şey yükledik belkide ama her şey yerli yerine gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Tepki göstermeden kalkan kazanmıştır"

Emre Mor'a yapılan fauller konusunda gelen bir soruya da yanıt veren Fatih Terim, "Hırvatistan maçında daha dakika 1'de vurmaya başladılar. Kendisini analiz odasına çağırdım. 'Ben bir defans oyuncusuyum, beni nasıl durdurursun' diye sordum. 'Beni geçtiğimde önleyici ne varsa yapacağım, sarı karta kadar vuracağım. Yapacağım bir şey yok' dedim. Bugün Ronaldo ve Messi'nin yediği tekmeleri görüyorsunuz. Hiç kolay değil. Canınız acıyor. Ama şunu unutmaması lazım, oradan tepki göstermeden kalkan kazanmıştır. Örnekler de verdim. Tepki gösterirseniz, hakem sarı kartı ve faulü vermiştir ama siz de kart görürsünüz. Yavaş yavaş halledecek inşallah" dedi.

Genç oyuncu Çağlar Söyüncü ise basın toplantısında, yükselmenin ve aşağılara düşmenin kendisine bağlı olduğunu söyleyerek, kendisine Fatih Terim'in büyük destek verdiğini anlattı.

Öte yandan Moldova maçı Eskişehir için özel bir yere sahip. Özel bir maç da olsa Eskişehir'de ilk kez A Milli Takım bir karşılaşmaya çıkacak. Tarihinde 8 kez Moldova ile karşılaşan Milli Takım ise 6 maçı kazandı, 2'sinde berabere kaldı. 18 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde sadece 2 gol gördü.