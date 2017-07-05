Hazal Kaya yeni dövmesini paylaştı

HAZAL Kaya, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Güzel oyuncu, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, ABD yapımı 'Shameless' (Utanmaz) uyarlaması dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kaya'nın başrolde yer alacağı dizinin eylül ayında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
HAZAL KAYA'NIN DÖVMESİNİN ANLAMI NE?
'Harry Potter'ın Ölüm Yadigarları' filminde bu sembol 3 kardeşin hikayesini temsil ediyor. Hikayeye göre 3 kardeş, bir köprüde ölümle karşılaşıyor ve onu atlatmaya çalışıyor. 3 kardeşi kandırmak için onlara ödül veriliyor. Birine görünmezlik pelerini, birine diriltme taşı ve birine sihirli asa. Bu üçgen işareti 3 kardeşin ödüllerinin sembollerini temsil ediyor.
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