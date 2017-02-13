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‘Hayır’cı 3 vekil MHP’den atılıyor

Bahçeli, “Hayır” oyu vereceklerini açıklayan Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan’ın MHP’den ihracı için talimat gönderdi. Merkez Disiplin Kurulu bugün olağanüstü toplanacak

‘Hayır’cı 3 vekil MHP’den atılıyor

Bahçeli, “Hayır” oyu vereceklerini açıklayan Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan’ın MHP’den ihracı için talimat gönderdi. Merkez Disiplin Kurulu bugün olağanüstü toplanacak

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:29
‘Hayır’cı 3 vekil MHP’den atılıyor
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MHP genel başkan adayları Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın ardından anayasa değişikliğinin Meclis görüşmelerinde “Hayır” oyu kullanan ve “Türk Milliyetçileri Hayır Diyor” platformuna destek veren üç vekile ihraç yolu gözüktü.
Merkez Disiplin Kurulu bugün Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan hakkında “parti disiplinine aykırı hareket etmek”ten ihraç soruşturması başlatacak.
“GEREĞİNİ YAPIN” TALİMATI
MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'da yaptığı değerlendirme toplantısında “Hayır” için Demokrat Parti ve BBP'yle görüşen üç milletvekiline sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Hayır denilmesinin de bir adabı vardır. Parti disiplinine aykırı davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracıyla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci başlatsın” dedi.
KORAY AYDIN VAR MI?
Halil Öztürk'ün başkanı olduğu Merkez Disiplin Kurulu'nun Halaçoğlu, Ok ve Okutan'ın partiden ihracı konusunda bugün olağanüstü toplanacağı öğrenildi. “Türk Milliyetçileri Hayır Diyor” platformunun oluşmasına ön ayak olan isimlerden genel başkan adayı Koray Aydın hakkında da disiplin incelemesi başlatılıp başlatılmayacağı zaman içinde netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
MHPSinan OğanMeral AkşenerÜmit ÖzdağYusuf Halaçoğlu
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