Havuz faciasındaki teknisyen itiraz üzerine tutuklandı

AKYAZI ilçesi Kuzuluk beldesinde 5 kişiye mezar olan havuz faciası yla ilgili geçtiğimiz günlerde, havuzun elektrik tesisatını yapan teknisyen K.D., jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında üst mahkemenin itirazı üzerine teknisyen K.D., tekrardan gözaltına alındı. Gece saatlerinde hakim karşına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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