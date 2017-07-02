Havalimanındaki romantik aşığın içinden canavar çıktı!

AŞCI Fatih Zencir, İngiltere’nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza Drid’e geçen 18 Nisan’da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü’nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce ’Will you marry me’ (Benimle evlenir misin) yazarak karşılayıp sürpriz evlenme teklifi yapmıştı.Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid duygulanıp Zencir’in boynuna sarılmış ve ardından teklifi kabul edip çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı.Ancak bu görüntülerin fazla uzun sürmediği ortaya çıktı. Fatih Zencir, sık sık tartıştığı Drid ile bugün saat 04.00 sıralarında Bitez Sahili’nde buluştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Bir yandan da içki içen Zencir tartışma sırasında Drid’i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı.Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Polis, olayın ardından kaçan Fatih Zencir’i bugün saat 14.00 sıralarında, saklandığı Turgutreis Mahallesi’ndeki evde yakaladı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatih Zencir kendisini "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum’a geldikten sonra barlardan diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" diye savundu!Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.