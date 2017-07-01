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Hava sıcaklığı bakın kaç derece artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığı bakın kaç derece artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:16
Hava sıcaklığı bakın kaç derece artıyor
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Az bulutlu ve açık 37
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 38
  Bursa: Az bulutlu ve açık 39
  İzmir: Az bulutlu ve açık 41
  Adana: Az bulutlu ve açık 40
  Antalya: Az bulutlu ve açık 44
  Samsun: Az bulutlu ve açık 27
  Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıDOĞU Anadolu
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