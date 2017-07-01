Hava sıcaklığı bakın kaç derece artıyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu ve açık 39

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40