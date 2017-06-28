'Hava saldırısında en az 30 ölü'

SURİYE İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Deyri Zor kentindeki Al-Mayadeen bölgesinde 48 saat içinde düzenlenen ikinci hava saldırısında 30 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi yetkilileri, saldırının kim tarafından düzenlediği konusunda ise henüz açıklama yapmadı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye'deki hapishaneye yönelik düzenlendiği tahmin edilen hava saldırısında ise 57 sivil hayatını kaybetmişti.
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