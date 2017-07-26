Hava Kuvvetleri'nde 3 kritik atama

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin bazı kritik birimlerine geçtiğimiz ay yapılan atamalar kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Bunlar arasında en dikkat çekeni, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı’na haziran ayında yapılan görevlendirmeler. Harekat Plan Şube Müdürlüğü’ne Hava Kurmay Yarbay Nail Bülbül atandı. Halen Hava Kuvvetleri Mahrem İmamları Davası’nda yargılaması süren Nail Bülbül, FETÖ darbe girişimi kapsamında iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan bir isim. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde 142. Filo’nun komutanı olarak görev yapan Bülbül, personeline ‘darbe girişimine kimsenin katılmaması’ emrini verdiği ortaya çıkınca serbest bırakılmış, ancak kısa bir süre sonra bu kez bir mahrem imamın “Bülbül, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren subaylar arasındadır” şeklindeki ifadesi üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.



KARI-KOCA ÖRGÜTTEN Mİ?



Yarbay Bülbül ile birlikte, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın özel kaleminde görev yapan eşi Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül de, mahrem imamın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınmıştı. Bülbül çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırlarken halen yargılamaları sürüyor. Hava Kuvvetleri’nde FETÖ’nün itirafçı mahrem imamı, dava sırasında Bülbül çifti ile birlikte örgüt içerisinde olduğunu iddia ettiği subaylara, “Şimdi itirafçı olmaz iseniz FETÖ ileride gelip elindeki bilgilerle sizi yine darbe yapmaya zorlayacak” sözleriyle seslenmişti.



DARBE GECESİ PERSONELİ ‘GÖREVE’ ÇAĞIRMIŞTI



Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’ndaki dikkat çeken diğer görevlendirmeler ise, Harekat Şube Müdürlüğü’ne Kurmay Albay Ali İhsan İkiz’in, Tatbikatlar Şube Müdürlüğü’ne ise Kurmay Yarbay Ersin Kayhan’ın atanması oldu. Albay Ali İhsan İkiz, Yarbay Nail Bülbül ile birlikle Eskişehir’de gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Yarbay Ersin Kayhan ise, yine FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp, adli kontrol şartı ile salınan isimlerden. Kayhan, darbe girişimi sırasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in özel önem verdiği Havadan İhbar Kontrol (HİK) Filosu Komutanlığı görevini yürütüyordu. 15 Temmuz gecesi HİK Filo personelini savaş çağırma anonsuyla üste topladığı için bir süre tutuklu kalan Kayhan, halen ‘Konya FETÖ Askeri Yapılanması’ davasının sanığı.



Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Karargâhı’ndaki en kritik birimler arasında başı çekiyor. Düşman devletlere karşı savaş planlarını hazırlamak, harekatı koordine etmek, uygulamak gibi görevler bu birimce yürütülüyor. Harekat Başkanlığındaki yeni görevlendirmelerle birlikte Kurmay Yarbay Bülbül, ülke savunmasına yönelik savaş planlarını hazırlayacak birimin başına getirilmiş oldu. Hazırlanan savaş planlarının Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile koordine edilmesi ve planların savaş zamanında uygulanmasında da sorumluluk Kurmay Albay İkiz’e verildi. İkiz komutasındaki Harekat Şube Müdürlüğü, İç Güvenlik Harekâtında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonları da Kara ve Deniz Kuvvetleri ile koordine ve başında durarak kontrol etme görevlerini yürütüyor.



KIZAK GÖREV VERİLMEDİ



Yine Kurmay Yarbay Kayhan da, Tatbikat Şube Müdürü olarak bu savaş planlarına yönelik olarak pilotların eğitildiği tatbikatları planlamaktan ve icra etmekten sorumlu olacak. Bu isimlerin ‘kurmay oldukları için’ bu görevlere tercih edildikleri belirtiliyor. Ancak gerek FETÖ’nün kurmaylık sınavlarındaki etkisi gerekse terörist örgütün en çok ilgi gösterdiği bu kritik şubelere halen FETÖ kapsamında yargılamaları süren isimlerin atanması endişe yarattı. TSK’da, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde yargılanan isimlere, yargı süreci tamamlanana kadar kızak görevler verilmişti. Yetkililer, FETÖ yargılamalarında da aynı hassasiyetin gösterilmesi beklentisini ifade ediyor.