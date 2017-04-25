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Hava Kuvvetleri'nde 3 aşamalı plan

FETÖ'cü pilotların tespit edilerek temizlenmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nde kadroyu yenileme çalışmaları başladı

Hava Kuvvetleri'nde 3 aşamalı plan

FETÖ'cü pilotların tespit edilerek temizlenmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nde kadroyu yenileme çalışmaları başladı

25 Nisan 2017 Salı 07:20
Hava Kuvvetleri'nde 3 aşamalı plan
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15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol olan FETÖ'cü pilotlar yüzünden yara alan Türk Hava Kuvvetleri yeniden yapılanıyor. FETÖ ayıklamaları sonrasında uçucu ve teknik personelinin yüzde 40'ını kaybeden Hava Kuvvetleri, tek bir görevi ve operasyonu aksatmamak için çok önemli hamleler yaptı. Komutanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "En geç 1.5 yıl içinde Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ tahribatını gidereceğiz. Yedekleri ile birlikte savaş pilotu kadrosundaki açığı gidereceğiz" sözü verdi.
3 AŞAMALI YENİLEME PLANI
Türk Hava Kuvvetleri, savaş pilotu ihtiyacını karşılamak ve harbe hazırlık şartlarını yerine getirmek üzere üç önemli adım attı: FETÖ'nün baskı ve yıldırma politikaları karşısında, ordudan ayrılan ve özel hava yolu şirketlerine geçen pilotlara, "Hava Kuvvetleri'ne dönün" çağrısı yapıldı. Şimdiye kadar 67 yetişmiş pilot, üniformasına kavuştu ve doğrudan operasyonlarda görev almaya başladı.
Özel hava yolu şirketlerinde çalışan savaş uçağı eğitimi almış pilotlar için şirketler ile Türk Hava Kuvvetleri arasında bir protokol imzalanacak. Böylece, sivil uçuştaki pilotlar da iki ayda bir 5 günlük savaşa hazırlık eğitiminden geçecek.
Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli subaylardan, pilot olarak yetiştirilmek üzere 800 başvuru alındı. Bu subaylardan da savaş uçağı pilotu yetiştirilecek. 2019'a kadar "1 savaş uçağına 1.5 pilot" olarak tanımlanan yeterli seviyeye ulaşılacak. Bu oran 2023'ten itibaren "1 uçağa 2 pilot" seviyesine yükseltilecek.
KANDİL'E AKILLI MÜHİMMAT
Gerek yurt içinde ve Kuzey Irak'ta gerekse Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'de düzenlenen operasyonlarda "akıllı mühimmat" stokunun önemli bir bölümünü kullanan ve ABD'den tedarik etmekte güçlükler yaşayan Türk Hava Kuvvetleri bu sıkıntıyı da aştı. "Akıllı" tabir edilen, hedef odaklı "yerli ve milli bomba" üretimini başaran Türkiye, envanterindeki açığı da kapattı. Son olarak Kandil'e düzenlenen hava harekatında Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli akıllı mühimmatlar kullanıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPilotTürk Hava Kuvvetleri
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