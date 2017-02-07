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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korkunç şüphe!

Hava Kuvvetleri'nde, FETÖ saldırısı şüphesi! 15 Temmuz'dan sonra görevine geri dönen Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu’nun kullandığı Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı. İncelemede uçağın sürat sistemindeki pitot tüpünde bitki tomurcuğu bulunurken uzmanlar, bunun doğal yollardan olmasının imkansız olduğunu söyledi. Pilotun, FETÖ ile mücadele eden Kadıoğlu olması, FETÖ sabotajı şüphesini arttırdı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korkunç şüphe!

Hava Kuvvetleri'nde, FETÖ saldırısı şüphesi! 15 Temmuz'dan sonra görevine geri dönen Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu’nun kullandığı Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı. İncelemede uçağın sürat sistemindeki pitot tüpünde bitki tomurcuğu bulunurken uzmanlar, bunun doğal yollardan olmasının imkansız olduğunu söyledi. Pilotun, FETÖ ile mücadele eden Kadıoğlu olması, FETÖ sabotajı şüphesini arttırdı

07 Şubat 2017 Salı 07:58
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korkunç şüphe!
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HAVA Kuvvetleri Komutanlığı, “FETÖ saldırıları durmuyor” dedirten bir olayla çalkalanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pilotluk görevine geri dönen Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'nun kullandığı, yaklaşık 15 uçuş personeliyle havalanan Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı 'Doğu', inişe geçtiği sırada arıza yaptı. Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı HİK uçağı, sistemlerde oluşan arıza nedeniyle inişte zorlandı. Pilotlar, uçağı piste birkaç denemeden sonra indirebildi.

KASITLI YERLEŞTİRİLMİŞ
Başarılı bir şekilde indirilen uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. Uçuş sonrası yapılan incelemede, uçağın sürat sisteminde bulunan pitot tüpünün içinden bitki tomurcuğu çıktı. Konuyla ilgili havacılık uzmanları, uçağın pitot tüpüne doğal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksıza yakın bir ihtimal olduğunu, söz konusu tomurcuğun kasıtlı olarak yerleştirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Uzmanlar, “Eğer pilotlar uçağı indirmeyi başaramamış olsalardı kaza kaçınılmaz olur, uçak içindeki personeli de kaybetmiş olurduk” vurgusunu yaptı. Uzmanlar, bu arızaya rağmen uçağın inebilmesini, açık hava koşulları ve pilot başarısına bağlarken, “Eğer hava kapalı veya alet uçuş koşulları olmuş olsaydı, kaza kaçınılmazdı. Eğer bu kaza olmamışsa, hava koşulları ve pilotların yetenekleri bunda belirleyici olmuştur” diye anlattı.

SORUŞTURMA SONUCU ORTAYA ÇIKARILACAK
Olayın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı gerekli incelemesini yaptı. Olayda sabotaj ihtimali olup olmadığı, idari soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Halen FETÖ temizliğinin sürdüğü Hava Kuvvetleri'nde olayın FETÖ'cülerin bir sabotaj girişimi olabileceği olasılıklar arasında görülüyor. Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı maketlerinden birinin FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in arkasındaki vitrinde bulunması da sabotaj iddialarını güçlendiriyor.

Tomurcuk vakası
Uçakta işaretli bölgede bulunan pitot tüpü, uçağın sürat sistemi dahilindeki önemli bir parça. Bu parça, özellikle çöl üzeri uçuşlarda kum fırtınası sonucu tıkanması veya aşırı soğuk havalarda, eğer ısıtıcı sistemi arızalıyla buzlanma sonucu kapanarak arıza verebiliyor. Ancak bugüne kadar bir tomurcukla kapandığı görülmüş değil.

Konya Üssü'ndeydi
Türkiye'nin milyar dolarlık alımlarından olan ve 2003 yılında başlayan Barış Kartalı Projesi kapsamında uçakların teslimatına 2014 yılı başında başlanmış, 2015 yılı Aralık ayında, son uçak Batı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Uçağın komuta kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin yapımında HAVELSAN etkin görev üstlenmişti. Konya Üssü'nde görev yapan uçaklar, Kuzey, Doğu, Güney ve Batı adlarını taşıyor.
Kumpas mağduru
Olayın, Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'nun kullandığı uçakta meydana gelmesi de olayın ciddiyetini arttırıyor. Albay Kadıoğlu, FETÖ mağduru subaylar arasında yer alıyor. Yıllarca TSK'da FETÖ yapılanmasına karşı mücadele veren, türlü kumpaslara uğrayan ve sonunda Ağustos 2015'te emekli olmak zorunda kalan Albay Kadıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sivil havacılıktaki imkanlarını bırakarak Hava Kuvvetleri'ne geri dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri KomutanlığıHava KuvvetleriFetö
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